Пензенскую управляйку наказали за гигантские сосульки

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17 января 2019, 17:58Общество
Управляющую компанию ООО «СК «Лидер», которая руководит домами Заводского района Пензы, наказали за недобросовестную работу.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на крыше домов №4 и №9 по улице 9 января образовалась наледь, которая ставила под угрозу жизнь и здоровье прохожих.
Аналогичная ситуация сложилась и в других домах, которые обслуживает «СК «Лидер». Директору организации внесли представление об устранении нарушений. В настоящее время акт находится на рассмотрении.
Помимо этого, предупреждения получили еще пять управляек Октябрьского района: УК «Милана», МУП «Заря», ОАО «Северный», «Жилье-11» и «Жилье-15», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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