Пензенскую управляйку наказали за гигантские сосульки

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на крыше домов №4 и №9 по улице 9 января образовалась наледь, которая ставила под угрозу жизнь и здоровье прохожих.

Аналогичная ситуация сложилась и в других домах, которые обслуживает «СК «Лидер». Директору организации внесли представление об устранении нарушений. В настоящее время акт находится на рассмотрении.

Помимо этого, предупреждения получили еще пять управляек Октябрьского района: УК «Милана», МУП «Заря», ОАО «Северный», «Жилье-11» и «Жилье-15», пишет ИА «Пенза-Пресс».