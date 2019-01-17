17 января 2019, 17:58Общество

Пензенскую управляйку наказали за гигантские сосульки

Управляющую компанию ООО «СК «Лидер», которая руководит домами Заводского района Пензы, наказали за недобросовестную работу.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на крыше домов №4 и №9 по улице 9 января образовалась наледь, которая ставила под угрозу жизнь и здоровье прохожих.

Аналогичная ситуация сложилась и в других домах, которые обслуживает «СК «Лидер». Директору организации внесли представление об устранении нарушений. В настоящее время акт находится на рассмотрении.

Помимо этого, предупреждения получили еще пять управляек Октябрьского района: УК «Милана», МУП «Заря», ОАО «Северный», «Жилье-11» и «Жилье-15», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 120
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.procpenza.ru/news/2019/01/17/15173473

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ