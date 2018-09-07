Пензенскую туристическую продукцию представят в Москве

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09 сентября 2018, 14:10Общество
Пензу презентуют на Международной туристической выставке. Она пройдет с 10 по 13 сентября в Москве. Участие в ней примут представители более 50 стран.
Международный туристический форум пройдет в 24 раз. Второй год подряд в его работе будет принимать участие делегация Пензенской области. В Москву отправятся представители регионального минкульта, сотрудники нескольких туристических фирм, а также сельских здравниц. На стенде представят путеводители, карты Пензенской области, буклеты, которые рекламируют местные маршруты, а также сувенирную продукцию.
«Надеемся, что мы найдем не только партнеров по дальнейшему развитию внутреннего туризма на территории Пензенской области, но и что сможем дополнительно пригласить специалистов на пресс-тур, который в Пензенской области пройдет в сентябре», - рассказал Алексей Уколов, начальник отдела туризма министерства культуры и туризма Пензенской области.
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