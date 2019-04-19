Пензенскую спортсменку могут дисквалифицировать за применение допинга

Информация о том, что РУСАДА возбудило дело против одной из российских мини-футболисток появилась еще в марте. Однако теперь стало известно, что речь идет о ком-то из игроков пензенской команды. Как отмечают в клубе, несмотря на то, что препарат относится к запрещенным, допингом он не является.

«Это мочегонный препарат. Она его выпивала, чтобы согнать на коленке опухоль. Это не энергетический какой-то продукт, который придает силы, не адреналинный какой-то. Они делятся на группы, эти препараты. Этот препарат к группе С1 относится. Он никакого на организм влияния вообще не оказывает. Просто быстро выводятся вещества, которые находятся в крови», - рассказал президент футбольного клуба «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.

Также президент «Лагуны» подчеркнул, что препарат девушке порекомендовал врач, однако рецепт он выписывать не стал. Последует ли за этим дисквалификация, пока неизвестно. Решение будет принято в ближайшее время на заседании антидопинговой комиссии.