Пензенскую спортсменку могут дисквалифицировать за применение допинга

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21 апреля 2019, 14:24Спорт
Одна из футболисток пензенской «Лагуны-УОР» провалила послематчевый тест на наличие в организме запрещенных препаратов.
Информация о том, что РУСАДА возбудило дело против одной из российских мини-футболисток появилась еще в марте. Однако теперь стало известно, что речь идет о ком-то из игроков пензенской команды. Как отмечают в клубе, несмотря на то, что препарат относится к запрещенным, допингом он не является.
«Это мочегонный препарат. Она его выпивала, чтобы согнать на коленке опухоль. Это не энергетический какой-то продукт, который придает силы, не адреналинный какой-то. Они делятся на группы, эти препараты. Этот препарат к группе С1 относится. Он никакого на организм влияния вообще не оказывает. Просто быстро выводятся вещества, которые находятся в крови», - рассказал президент футбольного клуба «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.
Также президент «Лагуны» подчеркнул, что препарат девушке порекомендовал врач, однако рецепт он выписывать не стал. Последует ли за этим дисквалификация, пока неизвестно. Решение будет принято в ближайшее время на заседании антидопинговой комиссии.
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