Пензенскую спортшколу наказал суд

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13 января 2017, 15:03Общество
Пензенская областная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта на ул. Красной привлечена к ответственности за несоблюдение санитарных правил в медицинском кабинете.
По данным управления Роспотребнадзора, в ходе проверки был найден ряд нарушений: потолок в медицинском кабинете побелен, пол покрыт линолеумом, шов между частями не пропаян, отсутствует резервный источник горячего водоснабжения, поверхность стульев, установленных в медицинском кабинете, выполнена из ворсовых тканей, это не дает возможность делать влажную уборку и дезинфицировать поверхность.
Здесь также не было санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам помещений и оборудования в учреждении.
В результате суд Ленинского района назначил школе наказание – деятельность медицинского кабинета приостановлена сроком на 90 суток, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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