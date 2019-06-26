Пензенскую программу «1000-list-nick» оценил федеральный специалист

В летней школе «TeenГрад» (12+) советник генерального директора федерального «Фонда содействия инновациям» Иван Бортник прочитал лекцию. Впрочем, из монолога она быстро трансформировалась в беседу. Федеральному специалисту было интересно, как в Пензе выстроен «1000-list-nick» - программа подготовки инновационных кадров.

Заботиться об экологии - работа пыльная. В тренде «TeenГрада-2019» - безотходное производство. Разработка одной из команд команды, участникам которой - от 14 до 17 лет, пригодится и в самой летней школе инноваций, и в программе «1000-list-nick», частью которого остается «TeenГрад».

«Мы решили создать агрегат, который перерабатывает обычные пластиковые бутылки в нить для 3D-принтера. Сначала у расходника отсекается донышко и помещается на шпильку. На ней есть лезвие, которое разрезает бутылку на полоски, потом они проходят через нагревательный элемент и превращаются в нить для 3D-принтера и наматывается на подушку», - рассказал продукт-менеджер команды «Refaber», участник летней школы «TeenГрад» Никита Аникин.

Ядро этой команды - не из Пензы. Ее костяк - ребята из Кузнецка. О необходимости развивать современные технологии в районах области и сельских школах рассказал Иван Бортник - советник генерального директора федерального «Фонда содействия инновациям». Он приехал в Пензу со своей делегацией, чтобы оценить уникальный опыт региона по подготовке молодых и прогрессивных кадров.

«Мы очень признательны вашей области. По этим ЦМИТам - третьи по России. Но нет ни одной пензенской сельской школы, которая бы сейчас входила в национальный проект «Образование». В 2019 году оснащаем высоким технологическим оборудованием, внедряем уроки технологии в 2049 сельских школах. Деньги выделили, идут аукционы, оснащение ведется в 97 образовательных учреждениях Татарстана, в Белгородской области - 45, в Дагестане - 200, а в Пензе нет», - рассказал Иван Бортник.

Глазов в Удмуртии и три закрытых города России: под Томском, Красноярском и Свердловском - в них одна из федеральных топливных компаний планирует построить систему по созданию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Как это делается в небольших городах, они приехали увидеть в Пензу. Примером стала программа «1000-list-nick».

«Мы изучаем один из самых передовых опытов в Российской Федерации, когда здесь, на территории Пензенской области, реализована коллаборация между технопарками, IT-парками, ЦМИТами и все это вовлечено в единую систему бизнес-инкубаторов. Мы все понимаем, что сегодня борьба за интеллект - один из основных видов борьбы», - отметил глава горда Глазова Республики Удмуртия Сергей Коновалов.

«TeenГрад» для таких наблюдений - двусторонняя находка. Разработчикам программы могут пригодиться как проекты, над которыми работают ребята, так и сами кадры - школьники в будущем, дойдя до собственной разработки, могут сами стать предпринимателями.

«Есть градообразующие предприятия, они развиваются, технологии совершенствуются, производство становится все менее людными, а гражданам надо заниматься чем-то в городах, жить. Поэтому малый и средний бизнес - это проект, который мы намерены помогать развивать местным властям», - сказал руководитель проекта топливной компании АО «ТВЭЛ» Юрий Кривов.

Впрочем, вопросы на этой встречи задавали не только школьникам: воспитанники «TeenГрада» тоже смогли получить ответ на вопрос о том, как посвятить себя технологиям и обществу. Иван Бортник рассказал ребятам о своем жизненном пути и дал советы. В этом молодом инновационном мире эта беседа стала одной из немногих о мудрости.

Летняя школа «TeenГрад» завершится в Пензе 1 июля. До этого времени школьники должны подготовить восемь стартапов.