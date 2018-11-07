Пензенскую пенсионерку забили лопатой

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07 ноября 2018, 15:37Криминал
69-летнюю жительницу Пензы подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью старшей сестре.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в течение последних трех лет 79-летняя женщина жила в квартире младшей сестры, потому что ее дом сгорел. Вечером 2 ноября пенсионерки поссорились.
Старшая сестра решила выйти на улицу, младшая пыталась ее остановить. Женщина начала вырываться и ткнула родственницу черенком от швабры в живот. Тогда пенсионерка схватила штыковую лопату и несколько раз ударила ей обидчицу. Ночью потерпевшая скончалась.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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