Пензенскую пенсионерку забили лопатой

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в течение последних трех лет 79-летняя женщина жила в квартире младшей сестры, потому что ее дом сгорел. Вечером 2 ноября пенсионерки поссорились.

Старшая сестра решила выйти на улицу, младшая пыталась ее остановить. Женщина начала вырываться и ткнула родственницу черенком от швабры в живот. Тогда пенсионерка схватила штыковую лопату и несколько раз ударила ей обидчицу. Ночью потерпевшая скончалась.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».