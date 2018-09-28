Пензенскую область ждут масштабные учения

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28 сентября 2018, 17:59Общество
С 1 по 3 октября пройдет всероссийская тренировка по гражданской обороне, мероприятия пройдут, в том числе и в Пензенской области.
Распоряжение о подготовке к учениям опубликовано на сайте правительства региона.
В документе, в частности, говорится: «провести 1 октября 2018 года проверку состояния готовности к использованию региональной системы оповещения с применением элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пензенской области (без запуска электрических сирен)».
Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, также в ходе учений планируется проверить готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить теоретические знания и совершенствовать практические навыки, слаженность действий органов управления и сил гражданской обороны.
Подготовку и участие в масштабной тренировке поручено провести руководителям исполнительных органов государственной власти региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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