Пензенскую область ждут масштабные учения

С 1 по 3 октября пройдет всероссийская тренировка по гражданской обороне, мероприятия пройдут, в том числе и в Пензенской области.

Распоряжение о подготовке к учениям опубликовано на сайте правительства региона.

В документе, в частности, говорится: «провести 1 октября 2018 года проверку состояния готовности к использованию региональной системы оповещения с применением элементов комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пензенской области (без запуска электрических сирен)».

Как отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, также в ходе учений планируется проверить готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повысить теоретические знания и совершенствовать практические навыки, слаженность действий органов управления и сил гражданской обороны.

Подготовку и участие в масштабной тренировке поручено провести руководителям исполнительных органов государственной власти региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».