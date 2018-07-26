Пензенскую область высоко оценили ведущие медики России

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26 июля 2018, 10:01Общество
Пензу с рабочим визитом посетила мультидисциплинарная бригада ведущих специалистов клиник России.
Представители научного и практического здравоохранения Москвы, Самары, Саратова и Республики Татарстан осмотрели крупнейшие медицинские организации региона - областную станцию скорой медпомощи, клиническую больницу № 5, больницу № 6 им. Г. А. Захарьина, поликлинику № 14 ГБУЗ «Городская поликлиника» и Пензенскую областную клиническую больницу им. Н. Н. Бурденко, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Эксперты дали высокую оценку мерам, которые принимаются в области по снижению смертности населения, а также поделились опытом в плане организационно-методической помощи, дали рекомендации по внедрению на территории региона дополнительных организационно-управленческих решений, которые могут дать положительный эффект по стабилизации показателей смертности населения.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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