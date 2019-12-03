Пензенскую область упомянули среди лидеров нацпроекта БКАД

Пензенская область вошла в число регионов-лидеров по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом России.

Итоги выполнения всех ремонтных работ в рамках программы подвели в Министерстве транспорта России. Работы завершились или находятся на финишной прямой в 70 субъектах.

«Среди регионов-лидеров по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона, - Белгородская, Самарская, Пензенская, Томская, Новгородская, Мурманская, Ивановская области, Удмуртская и Чеченская Республики», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Нацпроект проводится на территории 104 городов в составе агломераций в 83 субъектах страны. В течение шести лет реализации программы в регионы будет направлено 4,139 трлн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».