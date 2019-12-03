Пензенскую область упомянули среди лидеров нацпроекта БКАД

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03 декабря 2019, 16:07Общество
Пензенская область вошла в число регионов-лидеров по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному президентом России.
Итоги выполнения всех ремонтных работ в рамках программы подвели в Министерстве транспорта России. Работы завершились или находятся на финишной прямой в 70 субъектах.
«Среди регионов-лидеров по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона, - Белгородская, Самарская, Пензенская, Томская, Новгородская, Мурманская, Ивановская области, Удмуртская и Чеченская Республики», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Нацпроект проводится на территории 104 городов в составе агломераций в 83 субъектах страны. В течение шести лет реализации программы в регионы будет направлено 4,139 трлн рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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