11 декабря 2017, 19:02Общество Пензенскую область посетил спецпоезд партии ЛДПР Состав сделал в регионе две остановки — на станции «Вертуновская», расположенной в селе Сосновка Бековского района Пензенской области, и в рабочем поселке Тамала. Специалисты партии провели прием граждан и приняли более 50 обращений на имя Владимира Жириновского.

Спецпоезд ЛДПР прибыл в Тамалу ранним утром. По традиции состав с депутатами и юристами партии встретили местные жители.

«Я пришла рассказать, как можно доехать до Тамалы. Раньше к нам поезд ходил, электричка. Теперь мы едем до Тамбова, а вернуться не на чем», - рассказала жительница Тамалы Мария Алепова.

Некоторые местные жители обратились к специалистам партии с личными вопросами. Тамалинские пенсионеры, например, попросили открыть дополнительный медицинский пункт.

Вместе с поездом на тамалинскую землю прибыл депутат Государственной Думы Александр Шерин. По словам депутата, люди все чаще стали просить о материальной помощи.

«По статистике, около 43% населения Российской Федерации имеют ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. Практически половина РФ — это бедные люди, которым не хватает денег для того, чтобы одновременно оплатить коммуналку, купить себе одежду, нормальную еду, купить лекарства, но и при этом еще заплатить кредит», - сказал депутат Государственной Думы РФ Александр Шерин.

«Люди с интересом относятся к приезду депутатов от ЛДПР, потому что проблем меньше не становится. Отсутствие рабочих мест, дороги - это стандартные проблемы, которые необходимо решать. Тем не менее, год от года поезд ЛДПР приезжает в Пензенскую область, и мы можем наблюдать, что проблемы не решаются. Порой, они только увеличиваются», - отметил координатор пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев.

На этот раз спецпоезд ЛДПР остановился на двух станциях Пензенской области в Тамалинском и Бековском районах. Пообщаться с представителями ЛДПР из Москвы смогли более 300 жителей региона, которые передали свои обращения на имя Владимира Жириновского. Их рассмотрят в центральном аппарате партии либерал-демократов.

Общество

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