Пензенскую область отметили среди субъектов по наибольшему приросту молока

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20 августа 2018, 17:08Общество
Минсельхоз РФ отметил Пензенскую область среди субъектов, где достигнут наибольший прирост молочной продуктивности.
По данным федерального ведомства, в Пензенской области прирост молочной продуктивности составил 433 кг. Также среди лидеров - Амурская область. (+491 кг), Краснодарском крае (+443 кг), Республика Карелия (+428 кг) и Курганская область (+424 кг).
«За январь-июль производство молока в сельскохозяйственных организациях страны составило 9660,9 тыс. тонн – на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний надой в расчете на одну корову молочного стада в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 3856 кг или на 102 кг (+2,7%) больше соответствующего уровня 2017 года», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза страны.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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