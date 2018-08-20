Пензенскую область отметили среди субъектов по наибольшему приросту молока

По данным федерального ведомства, в Пензенской области прирост молочной продуктивности составил 433 кг. Также среди лидеров - Амурская область. (+491 кг), Краснодарском крае (+443 кг), Республика Карелия (+428 кг) и Курганская область (+424 кг).

«За январь-июль производство молока в сельскохозяйственных организациях страны составило 9660,9 тыс. тонн – на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний надой в расчете на одну корову молочного стада в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 3856 кг или на 102 кг (+2,7%) больше соответствующего уровня 2017 года», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза страны.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».