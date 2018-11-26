Пензенскую область отметили по приросту производства птицы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 ноября 2018, 14:34Общество
Министерство сельского хозяйства России подвело итоги работы регионов по производству птицы за десять месяцев текущего года и высоко оценило работу пензенских аграриев.
С января по октябрь в сельскохозяйственных организациях области было произведено более 255 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе. Эта цифра на 10% больше, чем за аналогичный период в 2017 года.
Также среди тех, кто обеспечил наибольший прирост продукции, были названы Тамбовская, Ростовская области и Республика Крым, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 ноября 2018, 19:44Губернатор поручил ускорить работы по организации катков
26 ноября 2018, 19:42Пензенцы приняли участие в соревнованиях по чтению «Открытый рот»
26 ноября 2018, 19:37В Пензе юные «дизелисты» уступили тольяттинской «Ладе»
26 ноября 2018, 19:33Губернатор поздравил жительниц региона с Днем матери
26 ноября 2018, 19:29Пензенцев призывают не временить с оплатой налогов
26 ноября 2018, 19:21В Пензе наградили лучших бухгалтеров года
26 ноября 2018, 19:18За имя для аэропорта проголосовали более 90 тысяч пензенцев
26 ноября 2018, 19:12В пензенском Центре культуры и досуга прошел губернский бал