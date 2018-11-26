Пензенскую область отметили по приросту производства птицы

Министерство сельского хозяйства России подвело итоги работы регионов по производству птицы за десять месяцев текущего года и высоко оценило работу пензенских аграриев.

С января по октябрь в сельскохозяйственных организациях области было произведено более 255 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе. Эта цифра на 10% больше, чем за аналогичный период в 2017 года.

Также среди тех, кто обеспечил наибольший прирост продукции, были названы Тамбовская, Ростовская области и Республика Крым, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».