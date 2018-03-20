Пензенскую область наградили за профессионализм в сфере туризма

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20 марта 2018, 16:38Общество
Представители министерства культуры и туризма Пензенской области приняли участие в международной туристической выставке MITT-2018, где были удостоены высокой оценки организаторов за актуальность и профессионализм представленной экспозиции.
За период участия в выставке на стенде Пензенской области туроператоры заключили более 400 соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Итогом выставки стало вручение сертификата об участии и приглашение представителей этого бизнеса в рекламный тур «По Лермонтовским местам» (0+) и на межрегиональную выставку «Туризм, отдых и оздоровление» (0+), которая состоится 27-28 апреля в киноконцертном зале «Пенза».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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