Пензенскую молодежь научат создавать успешные проекты

С 13 по 16 ноября в Пензе стартует программа «Навигатор инноватора» (16+), разработанная в открытом университете «Сколково». Его директор Екатерина Морозова провела встречу с потенциальными участниками и рассказала о том, что их ждет в рамках этой программы.

Как создать успешный проект и убедить в его актуальности потенциальных инвесторов? Об этом пензенским студентам, молодым ученым и представителям бизнес-сообщества расскажут специалисты открытого университета «Сколково» в рамках программы «Навигатор инноватора».

В последние годы в Пензенской области проводится активная работа по внедрению инноваций. Для поддержки молодых предпринимателей созданы IT-центр и два технопарка. Власти региона надеются, что такая база позволит реализовать самые интересные проекты. Готовы помогать ребятам и пензенские вузы.

«Институт развивается и предоставляет вам возможности, которые нужно использовать, чтобы выгоду получили и вы, и учреждение», - сказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

«Навигатор инноватора» - это четырехдневный симулятор жизненного цикла инновационного проекта. Участников разобьют на десять команд, каждая из которых будет работать над реальным проектом. Первый этап - обсуждение идеи и ее ценности. На следующий день им предстоит решить, что станет продуктом. Это могут быть готовые изделия или же какие-то услуги.

«Потом они определятся, на каком рынке будут работать. Затем в группе они обсудят некоторые гипотезы, будут спорить друг с другом, после чего должны прийти к единому мнению. В четвертый день состоится большая презентация результатов», - рассказала директор открытого университета «Сколково» Екатерина Морозова.

Для разработки своего проекта пензенцы смогут выбрать одно из четырех направлений: биомедицинские, информационные, энергоэффективные или промышленные технологии. Наибольшего количества заявок организаторы ждут в области здравоохранения, однако интересные идеи будут и в других областях.

«Я выступаю с проектом распознавания автомобилей на контрольно-пропускных пунктах ПГУ. Он может предполагать коммерческое продвижение и распространение, научную составляющую и общественную безопасность», - сказал студент факультета вычислительной техники ПГУ Дмитрий Данилин.

Проекты финалистов получат дальнейшую поддержку. Они смогут зачесть свои работы в фонде содействия инновациям, предоставив сертификат об успешном прохождении программы «УМНИК».