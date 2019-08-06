Пензенскую компанию оштрафовали за качество питьевой воды

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06 августа 2019, 14:03Общество
Качество воды в нескольких районах Пензы могло ухудшиться из-за аварийных ситуаций на объектах системы водоснабжения. Об этом предприятие должно было сообщить в управление Роспотребнадзора.
По информации пресс-службы Первомайского районного суда Пензы, компания, эксплуатирующая систему водоснабжения города, допустила нарушение СанПиНа.
Юридическому лицу назначен административный штраф в размере 20 000 рублей. Постановление суда вступило в законную силу.
Ранее информагентство сообщало о том, что одну из компаний оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических норм воды, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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