Пензенскую компанию оштрафовали за качество питьевой воды

Качество воды в нескольких районах Пензы могло ухудшиться из-за аварийных ситуаций на объектах системы водоснабжения. Об этом предприятие должно было сообщить в управление Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы Первомайского районного суда Пензы, компания, эксплуатирующая систему водоснабжения города, допустила нарушение СанПиНа.



Юридическому лицу назначен административный штраф в размере 20 000 рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее информагентство сообщало о том, что одну из компаний оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических норм воды, пишет ИА «Пенза-Пресс».