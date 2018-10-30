Пензенскую клинику «VIP-стоматология» отметили на всероссийском уровне

Пензенскую медицину отметили на всероссийском уровне. По результатам VI ежегодного рейтинга частных стоматологических клиник России Startsmile клиника «VIP-стоматология» из Пензы заняла первое место и стала одной из лучших в стране и лучшей в регионе. В конкурсе участвовали свыше 200 клиник и в 2018 году их оценивали более чем по 200 критериям.

Технологическая оснащенность, применяемые методики лечения, квалификация персонала, отношение к пациентам - это основные, но далеко не все параметры, по которым оценивают участников ежегодного рейтинга частных стоматологических клиник Startsmile. Это единственное в стране независимое исследование, отражающее ситуацию в частном сегменте стоматологической отрасли. В 2018 году за звание лучшей претендовали более 200 клиник почти со всех городов страны, в их числе - пензенская «VIP-стоматология», которую по итогам конкурса признали лучшей в регионе.

Клиника, какой ее знают жители Пензы, существует уже почти десяти лет. За это время качество предоставляемых услуг оценили тысячи клиентов. Сейчас в «VIP-стоматологии» работает 12 врачей-стоматологов, среди которых - ортопеды, ортодонты, хирурги, терапевты, в том числе - детские. Общий штат составляет более 35 человек. Клиника работает во всех направлениях, начиная от лечения и протезирования зубов и заканчивая имплантацией и исправлением прикуса.

«Оборудование в клинике позволяет диагностировать и решить даже самые сложные случаи. Мы обсуждаем все проблемы с пациентов и не уходим от ответственности, а также даем трехлетнюю гарантию», - сказала врач стоматолог-терапевт Альфия Камякова.

В клинике работают только на оборудовании ведущих мировых фирм-производителей Германии, Японии, Словакии, а все специалисты регулярно повышают свою квалификацию на всероссийских и международных курсах и семинарах. Это позволяет всегда соответствовать требованиям современной медицины и использовать передовые технологии и методы лечения.

«За последний год мы освоили и успешно используем метод установки имплантов при помощи навигационной хирургии, он отличается тем, что полностью исключает человеческий фактор и минимизирует осложнения, то есть глубина установки и угол наклона имплантов заложены в шаблоне», - рассказал главный врач Александр Гришаев.

В 2018 году на базе клиники «VIP-стоматология» откроется новый, не имеющий аналогов в регионе ортодонт-центр, где планируется помогать людям с тяжелыми зубочелюстными аномалиями и аномалиями развития лицевого скелета. Своих первых пациентов ждут уже в ноябре.