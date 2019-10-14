Пензенскую экспозицию на «Золотой осени» оценили в Москве

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14 октября 2019, 10:33Бизнесновости
Стенд Пензенской области на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве был одним из лучших. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев 14 октября в ходе совещания в правительстве.
Иван Белозерцев поблагодарил за достойное оформление стенда министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова и сотрудников минсельхоза.
«Продукцию привезли 67 компаний, как крупные, так и крестьянско-фермерские хозяйства», - сообщил губернатор и поручил главам администраций районов поблагодарить предпринимателей, которые предоставили продукцию на выставку.
Также Иван Белозерцев отметил, что Пензенская область занимает первое место в ПФО по темпам роста сельхозпроизводства.
«Есть проблемные вопросы, например, не до конца выполнен ввод земель в севооборот, эту работу нужно продолжить», - сказал он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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