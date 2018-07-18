Пензенскую библиотеку для детей и юношества адаптировали для инвалидов

В Пензенском регионе для людей с ограниченными возможностями здоровья становятся доступными все больше социальных объектов. На средства из областного и федерального бюджетов строят пандусы для инвалидов-колясочников, оборудуют учреждения надписями, сделанными шрифтом Брайля, и специальными трафаретами для слабовидящих людей.

Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями развития переоценить невозможно. Для одних мир открывается именно через книгу, для других - через общение со сверстниками. Впрочем, это не единственные плюсы: в учреждении проводятся различные тематические мероприятия и активно внедряются новые методы: сказкотерапия и пескотерапия. Родители заметили эффект от таких занятий.

«Ребенка очень заинтересовали дидактические материалы, они дают дополнительный толчок к развитию. Занятия с песком очень полезны для мелкой моторики. С удовольствием ходит», - рассказала жительница Пензы Наталья Разживалова.

В пензенской библиотеке для детей и юношества применен комплексный подход по созданию доступной среды и безбарьерного информационного пространства для детей с инвалидностью. Для обеспечения беспрепятственного доступа в библиотеку маломобильных групп населения вход в здание оборудован пандусом. Закуплен большой комплекс дидактического материала. Кроме того, подростки с ограниченными возможностями здоровья могут посетить учреждение дистанционно. В этом им помогает новый сотрудник библиотеки - робот Роберт.

«Ребенок может управлять им из дома, поворачивать голову, двигать вперед, в принципе смотреть, что происходит вокруг, а также задавать вопросы с помощью интернет-связи. Помимо этого, мы стараемся создать для детей-инвалидов доступную, комфортную среду, ведь самое главное - помочь им не только социализироваться, но и объяснить здоровым ребятишкам, что к таким детям нужно хорошо относиться», - сказала директор пензенской библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.

За шесть лет в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда в Пензенской области» шесть объектов в сфере культуры адаптированы для инвалидов и маломобильных граждан. На эти цели было направлено четыре миллиона рублей.

В 2018 году планируется оборудовать в соответствии со всеми требованиями областной драматический театр имени Луначарского, картинную галерею имени Савицкого, «Пензаконцерт», областную библиотеку имени Лермонтова и пензенский колледж искусств.