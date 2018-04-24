Пензенскому зрителю готовятся представить обновленную пьесу «Люкс №13»

В пензенском драматическом театре работают над восстановлением одного из самых популярных спектаклей - комедии «Люкс №13» (16+) по пьесе британского драматурга Рэя Куни. Постановка появилась в репертуаре драматического театра в 2009 году. Спектакль с успехом шел на сцене без малого девять лет. В этом сезоне пензенский зритель увидит обновленную версию постановки с другим актерским составом.

На сцене драматического театра пензенскому зрителю готовятся представить обновленный «Люкс №13». Постановку по пьесе английского драматурга Рэя Куни восстанавливают после консервации. Процессом руководит художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков. В старой версии он исполнял роль Джорджа Пигдена, помощника депутата Ричарда Уилли. Режиссер уверен, что зрителя ждет совсем другой спектакль и сравнивать две постановки никак нельзя.

«Молодежь сейчас по-другому мыслит, чувствует и понимает юмор. Даже я во время репетиций вижу в этом спектакле нюансы, на которые не обращал внимания раньше, потому что актеры иначе произносят фразы», - отметил Сергей Казаков.

В новой редакции спектакля из прежних исполнителей остались только Сергей Пахомов в роли депутата Ричарда Уилли и Артем Самохин в роли детектива. Остальной состав полностью обновился. К примеру, пройдоху-официанта вместо Олега Зеленченко сыграет Николай Шаповалов.

«Думаю, что зрителю будет приятно в очередной раз посмотреть такой материал, который сам по себе очень веселый, ведь это - комедия положений, она заставляет постоянно находиться в процессе игры на сцене», - сказал он.

Сюжет комедии довольно прост. Немолодой депутат английского парламента Ричард Уилли уединяется в люксе гостиницы с секретаршей лидера оппозиции. Адюльтеру мешает неизвестно откуда взявшийся в номере труп. Дальнейшее вполне вписывается в формулировку комедия положений.

Спектакль восстановили всего за десять репетиций. Ближайшие показы обновленного «Люкса №13» состоятся на сцене драматического театра 26 апреля и 3 мая.