Пензенскому управлению ФССП торжественно передали знамя ведомства

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11 декабря 2018, 19:46Общество
В пензенской областной филармонии состоялась церемония вручения знамени управлению Федеральной службы судебных приставов России по Пензенской области.
Оно будет храниться в музее ведомства. По словам самих приставов, для них - это символ доверия государства и уважения общества. По традиции, знамя региональному управлению вручил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
«Сегодня у приставов Пензенской области - торжественный день, который знаменует новую веху в истории управления. Вручение знамени - важный шаг на пути к укреплению авторитета службы приставов и развитию ее славных традиций», - сказал он.
«Вы добиваетесь уплаты долгов предприятий, и эти средства идут в бюджет, то есть на развитие области, а также направляются на решение социальных вопросов граждан», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
В ходе торжественной церемонии лучшие сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов были отмечены ведомственными наградами.
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