Пензенскому управлению ФССП торжественно передали знамя ведомства

Оно будет храниться в музее ведомства. По словам самих приставов, для них - это символ доверия государства и уважения общества. По традиции, знамя региональному управлению вручил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.



«Сегодня у приставов Пензенской области - торжественный день, который знаменует новую веху в истории управления. Вручение знамени - важный шаг на пути к укреплению авторитета службы приставов и развитию ее славных традиций», - сказал он.

«Вы добиваетесь уплаты долгов предприятий, и эти средства идут в бюджет, то есть на развитие области, а также направляются на решение социальных вопросов граждан», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В ходе торжественной церемонии лучшие сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов были отмечены ведомственными наградами.