Пензенскому Совету ветеранов исполнилось 30 лет

Совет ветеранов Пензенской области отмечает 30-летие. Общественная организация помогает пожилым людям отстаивать свои права, оказывает помощь и занимается воспитанием молодого поколения. В Совете состоят почти 265 тысяч человек. На торжественной церемонии, посвященной юбилею, чествовали самых активных пенсионеров-общественников.

30 лет - это возраст целого поколения. Именно столько существует областной Совет ветеранов. Наиболее значимые достижения, по мнению самих членов организации, - духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Уже больше двух лет ветераны посещают школы области и вручают переходящую копию Знамя Победы. Это одна из самых масштабных акций, она завершится в 2018 году. Однако в планах у ветеранов уже другие мероприятия.

«Недавно мы перешли на новую форму работы - кустовые семинары, когда на базе одного района собираются четыре-пять других и проводятся масштабные мероприятия», - рассказал руководитель Пензенского областного Совета ветеранов (пенсионеров), войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Цигвинцев.

«Вы прошли большую школу жизни и победили фашизм, сегодня здесь присутствуют ветераны Великой Отечественной, кто-то ковал победу в тылу, кто-то восстанавливал послевоенное хозяйство, вы воспитали сыновей, внуков и правнуков», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Совет ветеранов занимается проведением акций не только регионального масштаба, но и федерального уровня. К примеру, в 2018 году Пенза приняла всероссийскую спартакиаду пенсионеров. Команда региона заняла на соревнованиях первое место. Общественную организацию по многим направлениям поддерживает правительство Пензенской области. Особенно, когда дело касается воспитания молодежи.