Пензенскому санитарному врачу вручили «медицинский Оскар»

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25 апреля 2019, 17:08Общество
Заведующая отделом планирования, организации и обеспечения деятельности Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Светлана Суруткина победила во всероссийском конкурсе врачей.
Конкурс «Лучший врач года» стал своего рода медицинским Оскаром - признанием и наивысшей оценкой врачебного дела, отметили в пресс-центре облправительства.
Церемония награждения победителей и лауреатов всероссийского конкурса врачей-2018 состоялась в Москве в Центре международной торговли. Светлана Суруткина заняла первое место в номинации «Лучший санитарный врач». Ей и другим победителям вручили «Хрустальную Гигиею» [Гигиея - богиня здоровья] и дипломы.
«За 18 лет существования конкурса это первая абсолютная победа Пензенского региона на всероссийском конкурсе врачей в данной номинации», - подчеркнули в пресс-центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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