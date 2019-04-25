Пензенскому санитарному врачу вручили «медицинский Оскар»

Заведующая отделом планирования, организации и обеспечения деятельности Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Светлана Суруткина победила во всероссийском конкурсе врачей.

Конкурс «Лучший врач года» стал своего рода медицинским Оскаром - признанием и наивысшей оценкой врачебного дела, отметили в пресс-центре облправительства.

Церемония награждения победителей и лауреатов всероссийского конкурса врачей-2018 состоялась в Москве в Центре международной торговли. Светлана Суруткина заняла первое место в номинации «Лучший санитарный врач». Ей и другим победителям вручили «Хрустальную Гигиею» [Гигиея - богиня здоровья] и дипломы.

«За 18 лет существования конкурса это первая абсолютная победа Пензенского региона на всероссийском конкурсе врачей в данной номинации», - подчеркнули в пресс-центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».