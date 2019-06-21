Пензенскому художнику Анатолию Афанасьеву исполнилось 90 лет

Несмотря на солидный возраст, Анатолий Афанасьев ежедневно отводит время на создание новой картины. С раннего утра в его мастерской кипит работа. Старейшему художнику Пензы в 2019 году исполнилось 90 лет. Анатолий Петрович говорит, что дожить до такой круглой даты ему удалось благодаря своему ремеслу и любви к профессии. Жанр, в котором ему больше всего нравится творить, - это портрет. Анатолий Афанасьев черпает вдохновение во время наблюдения за людьми и общения с ними.

«В каждом лице свои какие-то черты, мне любопытно и приятно их сочетание. Акварельная техника и портрет - это двойная сложность. Но, тем не менее, когда все получится, это доставляет огромнейшее удовольствие и перечеркивает все трудности», - сказал художник.

Анатолий Афанасьев уже ровно 60 лет в профессии. Тоже своеобразный юбилей. Его творческий путь начался в 1959 году, когда он, будучи студентом, пятого курса пензенского художественного училища, работал в издательстве - создавал иллюстрации и обложки для книг. Спустя 12 лет после окончания училища вернулся в свою альма-матер в качестве преподавателя.

«Мы были очень рады, что нам дали нового преподавателя, потому что его отношение к студентам было особенным. Он переживает за всех и очень внимательно рассматривал наши работы, всегда их анализировал и поправлял. Могу сказать, что он - человек, живущий в искусстве, не позволяющий себе отдыхать и бездельничать», - рассказала заместитель директора Пензенского художественного училища имени Савицкого, ученица Анатолия Афанасьева Таисия Молчанова.

Помимо написания картин, старейший пензенский художник пишет стихи. Кстати, ровно десять лет назад вышел его первый литературный труд. И это уже третья юбилейная дата в 2019-м.

Сейчас Анатолий Петрович готовится к своей персональной выставке (0+), приуроченной к трем историческим событиям в его жизни. Она откроется в сентябре в картинной галерее. А дальше в планах - издание мемуаров. Рабочее название книги воспоминаний - «Но жизнь продолжается...».