Пензенскому хирургу присвоили звание Заслуженного врача РФ

Ее называют одним из самых талантливых хирургов современности. Врач городской клинической больницы имени Захарьина Ольга Лугина получила высокую оценку своего труда на всероссийском уровне. Пензенскому специалисту присвоили звание Заслуженного врача страны.

Ольга Лугина мечтала стать хирургом со школьной скамьи. Понимала, профессия непростая, требующая колоссальных знаний, моральных и физических сил. Но это ее не отпугнуло и сейчас на ее счету - сотни спасенных жизней.

«Мы рискуем практически каждый день, но самый запоминающийся пациент был 17 лет назад: оперировали у него тяжелейший панкреонекроз и с трудом выходили его. С того времени он каждый Новый год приходит и поздравляет нас. Медсестры называют его Дедом Морозом», - рассказала она.

Отработав 26 лет хирургом, Ольга Борисовна щедро делится опытом и знаниями с молодежью. Изучает передовой опыт в лечении заболеваний и внедряет его в свою работу. Коллеги зачастую обращаются к Лугиной за советом.

Труд Ольги Борисовны оценили на всероссийском уровне. Ей присвоили звание Заслуженного врача Российской Федерации. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин. Коллеги Лугиной считают, что пензенский медик давно заслуживала такого признания.

«Это один из талантливейших врачей больницы, с невероятной трудоспособностью и чувством ответственности. Никогда не встречал таких», - отметил врач-хирург клинической больницы №6 им. Захарьина Марк Беренштейн.

По словам Ольги Лугиной, очередное звание - приятное дополнение к ежедневной работе, главное же - это ответственность врача перед пациентами и их родными.