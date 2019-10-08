Пензенскому филиалу центра карантина растений исполнилось 85 лет

В эти дни «Всероссийский центр карантина растений» отмечает юбилей. Со дня создания организации исполнилось 85 лет. Ее филиал есть и в Пензенском регионе.

В 2019 году в области аграрии собрали около двух миллионов тонн зерна. При этом его качество оказалось на высоком уровне. Такое заключение дали специалисты регионального отделения «Всероссийского центра карантина растений», которые провели лабораторные исследования.

Чтобы дать качеству зерна объективную оценку, необходимо провести его комплексное исследование. На этот процесс уходит несколько часов.

«Если поступила продовольственная пшеница, отталкиваемся от нормативных документов. Берем ГОСТ на образец и проводим исследования. Среди них - цвет, запах, зараженность, загрязненность, натура, стекловидность, клейковина, число падений», - рассказала агрохимик первой категории пензенского филиала «Всероссийского центра карантина растений» Елена Попова.

Лаборатория оценки качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в области была создана в 2007 году на базе пензенского филиала центра карантина растений. Сейчас ее оснащение отвечает мировым стандартам, что позволяет делать более точные исследования.

«Лаборатория оснащена по последнему слову техники новейшим аналитическим оборудованием. В том числе - прибором для определения пестицидов, токсинов, тяжелых металлов и радиологии», - сказала ведущий агрохимик, заведующая пензенского филиала «Всероссийского центра карантина растений» Светлана Даньшина.

Это лишь одно из направлений деятельности пензенского филиала. Профиль научных работ - значительно широк. Ежегодно там проверяют тысячи образцов.

«Со временем область расширилась. Мы начали заниматься качеством безопасности зерна, а также молекулярной диагностикой методом ПЦР [полимерной цепной реакции] для определения ГМО. На сегодняшний день мы аккредитованы на весь список карантинных объектов Евразийского Союза, а также на безопасность и качество зерна и плодовоовощной продукции таможенного регламента», - рассказал директор пензенского филиала «Всероссийского центра карантина растений» Алексей Сафонов.

Помимо определения качества зерна, другим приоритетным направлениям работы регионального филиала стала деятельность по выявлению болезней растений и вредителей, которые способны загубить урожай и нанести серьезный урон аграриям.