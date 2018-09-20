Пензенскому «ДОСААФ» планируют присвоить имя Валентины Гризодубовой

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20 сентября 2018, 19:21Общество
Пензенскому авиационно-спортивному клубу общественно-государственной организации «ДОСААФ» могут присвоить имя Героя Советского Союза, почетного гражданина Пензы Валентины Гризодубовой. С такой инициативой выступили ветераны авиаклуба.
Вопрос включили в повестку ближайшей сессии Законодательного Собрания области, которая состоится 21 сентября. Средств на присвоение организации имени прославленной летчицы из областного бюджета не потребуется. Все расходы на себя возьмет пензенский авиационный спортклуб.
«Валентина Гризодубова - легендарная советская летчица, первая женщина-герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, которая в 1929 году училась в пензенской школе летчиков-инструкторов. Данную инициативу поддержал глава региона Иван Белозерцев», - сказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
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