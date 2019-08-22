Пензенскому белому мишке ищут жену

Дело в том, что в Красноярске сложилась уникальная ситуация: в настоящее время, по информации краевого телеканала «Енисей», в зоопарке живут сразу четыре белых медведя, родившихся в дикой природе. С просьбой продать мишку к ним обращаются из многих регионов и даже стран.

Среди претендентов на самку белого медведя – и пензенский зоопарк. По словам заведующей научно-просветительским отделом Карины Артамоновой, у нас содержится самец также из дикой природы, которому необходима подруга.

«Было бы чудесно создать пару для размножения. Но пока говорить что-то конкретно еще рано», - отметила она.

На вопрос о том, есть ли в пензенском зоопарке условия для содержания двух белых мишек, Карина Артамонова сообщила о том, что есть проект по строительству отдельного вольера для самки.

«Точные сроки даже начала строительства мы дать пока, к сожалению, не можем. На практике белые медведи могут содержаться в неволе парами, но когда самка забеременеет и ей предстоит стать мамой, ей обязательно требуется отдельное место содержания для появления на свет медвежат и их безопасности в дальнейшем», - пояснила заведующая научно-просветительским отделом.

Напомним, у пензенского Умки в вольере есть собственный бассейн и генератор снега. Видео с белым мишкой, который спасается от жары в сугробе, можно посмотреть здесь, узнать больше о его содержании – здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».