Пензенскому аэропорту присвоят имя одного из 5 великих людей

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31 октября 2018, 17:08Общество
На сайте «Великие имена России» проходит конкурс (0+) за присвоение аэропортам имен великих людей. Среди участников есть и Пенза.
Так, пензенский аэропорт может получить имя Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Василия Ключевского, Виссариона Белинского или Александра Радищева.
Помимо пензенского, имена планируют присвоить еще 46 аэропортам, причем три из них – московские.
Любой желающий сможет отдать свой голос за одно имя. Сделать это можно будет на сайте, по телефону горячей линии: 8-800-707-93-17, а также через анкеты на борту самолета и на постах, расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах, отметили на сайте проекта.
Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Итоги подведут 5 декабря, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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