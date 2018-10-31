Пензенскому аэропорту присвоят имя одного из 5 великих людей

На сайте «Великие имена России» проходит конкурс (0+) за присвоение аэропортам имен великих людей. Среди участников есть и Пенза.

Так, пензенский аэропорт может получить имя Михаила Лермонтова, Александра Куприна, Василия Ключевского, Виссариона Белинского или Александра Радищева.

Помимо пензенского, имена планируют присвоить еще 46 аэропортам, причем три из них – московские.

Любой желающий сможет отдать свой голос за одно имя. Сделать это можно будет на сайте, по телефону горячей линии: 8-800-707-93-17, а также через анкеты на борту самолета и на постах, расположенных в аэропортах и ж/д вокзалах, отметили на сайте проекта.

Финальное голосование пройдет с 12 по 30 ноября. Итоги подведут 5 декабря, пишет ИА «Пенза-Пресс».