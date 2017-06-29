29 июня 2017, 19:36Криминал Пензенской семье коллекторы угрожают за чужой долг Молодая семья из Пензы страдает от действий коллекторов. В течение нескольких дней неизвестные требуют вернуть долг микрофинансовой организации. Однако ни молодой человек, ни его супруга денег ни у кого не брали. Звонками и SMS-сообщениями коллекторы не ограничиваются. Семейная пара написала заявление в полицию.

Прямые угрозы, по словам Артема Шейкина, не прекращаются в течение нескольких дней. Собеседники требуют от молодого человека вернуть долг микрофинансовой организации. Вот только взаймы ни Артем, ни его супруга Екатерина не брали.



«Начались угрозы, шантаж и прямое вымогание денег. Обещали нашего маленького ребенка по пакетам расфасовать, и еще очень много разных сообщений, угроз», - рассказал потерпевший.

Оказалось, что в офисе микрофинансирования одолжилась теща молодого человека. Ни он, ни его жена ничего не знали об этом. Угрозы поступают не только Артему, но и его друзьям, знакомым и коллегам. Причем только звонками коллекторы не ограничиваются.



«Делают рассылку порнографического содержания. Мне приходится все это терпеть, выслушивать, как будут расправляться с моим ребенком, мне очень тяжело и я очень прошу, чтобы нам помогли», - пожаловалась потерпевшая Екатерина Шейкина.

Доступ к персональным данным Артема и Екатерины злоумышленники получили с помощью социальных сетей. Супруги Шейкины - не единственные, кто пострадал от действий выбивателей долгов.



«В УМВД России по Пензенской области поступило сразу несколько заявлений от жителей города , который пожаловались на действия коллекторов, угрожающих расправой в SMS-сообщениях и разместивших на их страницах в социальных сетях информацию оскорбительного характера с требованием возврата долга в микрофинансовыую организацию», - пояснил начальник отдела «К»УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

По факту произошедшего полицейские проводят проверку. Они установят, кому принадлежат страницы в соцсетях и телефонные номера, с которых осуществлялись рассылки и звонки.

Сотрудники полиции напоминают, что родственники и знакомые заемщика не несут никакой ответственности перед финансовыми организациями. Если от вас требуют вернуть деньги, которые вы не брали, стоит обратиться в банк с письменным заявлением о не допустимости использования ваших персональных данных вместо контактных данных должника. Если звонки продолжатся, необходимо обратиться в полицию.

Криминал

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