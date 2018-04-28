В Пензе пожарной части №1 присвоили имя ветерана МЧС

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28 апреля 2018, 19:18Общество
В Пензе пожарно-спасательная часть №1 сменит название. В преддверии празднования Дня пожарной охраны России подразделению присвоено имя ветерана Приволжского регионального центра МЧС России Николая Баичкина. По этому случаю в части состоялся торжественный митинг.
Ветеран Приволжского регионального центра МЧС России Николай Баичкин отдал службе в пожарной охране почти 50 лет. В 1964 году он был назначен начальником регионального отделения. Под его руководством пожарная охрана Пензенской области активно развивалась, создали специализированные депо и приобрели технику.
«Он - легенда. Внес огромный вклад в развитие пожарной охраны региона», - сказал начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.
Ветерана всегда ставили в пример молодым пожарным. Герой дня поделился с собравшимися одним из самых ярких воспоминаний о прошлом, когда в Нижнеломовском районе пришлось спасать от огня целую деревню.
«Люди вытаскивали имущество на улице. Огонь перешел на свиноферму, главное, что со всем справились, потому что у нас было много ценных помощник - добровольные пожарные дружины колхозов и совхозов», - рассказал он.
Николая Баичкина и других ветеранов службы наградили почетными грамотами. Благодарность за добросовестное несение службы была объявлена действующим пожарным.
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