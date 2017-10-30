30 октября 2017, 19:32Общество Пензенской пенсионерке не дают видеться с внуками Жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением на бывшую невестку. Женщина утверждает, что та не соблюдает права ее малолетних внуков. После развода сноха забрала детей и не дает им видеться ни с отцом, ни с бабушкой и дедушкой с его стороны.

Об этом пенсионерка рассказала на приеме граждан по соблюдению прав несовершеннолетних в УМВД России по Пензенской области. Заявительница утверждает, что молодая мать не выполняла родительские обязанности: не готовила, редко убиралась, нерегулярно забирала детей из детского сада. По словам женщины, это и привело к распаду семьи.

«Я хочу, чтобы установили дни посещения детей и еще хотим узнать, ходят ли они в детский садик», - сказала жительница Пензы Диана Махова.

«Порядок общения с детьми решается в судебном порядке. В третьем отделе на рассмотрении находится ваше заявление, этот вопрос будет выяснен», - ответила заместитель начальника отдела организации участковых уполномоченных полиции ПДН УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.

Общество

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