Пензенское отделение Пенсионного фонда подвело итоги работы за год

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28 декабря 2016, 14:44Общество
Отделение пенсионного фонда России по Пензенской области озвучило итоги своей работы в 2016 году.
Управляющий отделением Михаил Буданов рассказал, что назначение, перерасчет и выплата пенсий, а также финансирование социальных выплат в регионе производились своевременно и в полном объеме. На сегодняшний день задолженности по выплатам нет.
«В 2016 году на выплату пенсий и пособий направлено 68,9 миллиардов рублей, также выдано более шести тысяч сертификатов на материнский и семейный капитал. На эти цели направлено три миллиарда рублей, из которых 2,8 миллиарда направлены на улучшение жилищных условий семей, которые являются получателями сертификата», - сообщил управляющий отделением пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.
Средний размер пенсий в 2016 году вырос на 351 рубль и составил 11359 рублей. Средний размер страховой пенсии составил 11669 рублей, а пенсии по государственному обеспечению - 8579 рублей.
Кроме того, в 2016 году пенсионный фонд производил единовременные выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств материнского семейного капитала. На эти цели было направлено 265 миллионов рублей.
Михаил Буданов также отметил, что 54% обратившихся в пенсионный фонд граждан, сделали это в электронном виде.
Среди новшеств уходящего года Михаил Буданов также назвал упрощение процедуры регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования. Это позволило сократить время выдачи страховых свидетельств (СНИЛС) до 15 минут.
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