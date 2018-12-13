Пензенской области выделят на развитие более 230 млн руб

Пензенская область заняла 30 место по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий и вошла в число 40 регионов, которым выделят гранты правительства РФ.

Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Региону выделят 235,7 млн рублей.

«Грантовая поддержка позволит области стимулировать темпы роста экономического и налогового потенциала, а также поспособствует улучшению социально-экономических показателей региона», - сообщили в пресс-центре регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».