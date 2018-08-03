Пензенской области предрекли ураганы

В ряде регионов России, в том числе – в Пензенской области, в ближайший месяц ожидаются ураганы. Об этом сообщает RT со ссылкой на МЧС России и данные центра «Антистихия».

По информации издания, наибольшая вероятность появления шквалов и ураганов прогнозируется в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, а также в Амурской, Сахалинской области и Еврейской АО.

Опасаться проявлений стихии следует также жителям Забайкальского и Красноярского края, Омской, Томской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской, Нижегородской областей и ряда других субъектов.

Напомним, в Пензенской области сейчас установилась жаркая погода. Чтобы она не навредила здоровью, нужно соблюдать ряд рекомендаций.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».