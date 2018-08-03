Пензенской области предрекли ураганы

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03 августа 2018, 14:03Общество
В ряде регионов России, в том числе – в Пензенской области, в ближайший месяц ожидаются ураганы. Об этом сообщает RT со ссылкой на МЧС России и данные центра «Антистихия».
По информации издания, наибольшая вероятность появления шквалов и ураганов прогнозируется в Хабаровском, Камчатском и Приморском краях, а также в Амурской, Сахалинской области и Еврейской АО.
Опасаться проявлений стихии следует также жителям Забайкальского и Красноярского края, Омской, Томской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбургской, Нижегородской областей и ряда других субъектов.
Напомним, в Пензенской области сейчас установилась жаркая погода. Чтобы она не навредила здоровью, нужно соблюдать ряд рекомендаций.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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