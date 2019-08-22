Пензенской области необходимо более 8000 мусорных контейнеров

Пензенская область нуждается в мусорных баках и контейнерных площадках. Счет идет на несколько тысяч. В частности, это касается районных центров и сел. Однако денег на закупку контейнеров пока нет. Проблему обсудили на заседании в областном правительстве.

Пензенской области необходимо еще более 4000 мусорных площадок. Эту цифру определили после того, как в регионе провели инвентаризацию официальных мест складирования твердых коммунальных отходов. Требуется также приобрести более 8000 контейнеров. Сейчас в населенных пунктах региона размещается 12500 мусорных баков. Для закупки новых и обустройства дополнительных площадок нужно свыше 290 миллионов рублей. Собрать такие средства в короткий срок невозможно. Необходима помощь из федерального бюджета.

«Подготовлен и направлен в правительство РФ реестр областей, имеющих потребность в контейнерах для сбора ТКО [твердых коммунальных отходов]. Пензенский регион включен в данный реестр с необходимым объемом финансирования средств на приобретение контейнеров в размере 75 миллионов рублей», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, помимо контейнеров и площадок, в Пензенской области не хватает спецтехники для вывоза мусора, а это - проблема региональных операторов.

«Пусть приходят другие, у которых будет ресурс, техника, люди, которые будут готовы выполнять задачу, потому что я лично вынужден через главу района подключать дополнительные ресурсы, чтобы вывозили мусор», - сказал губернатор.

Иван Белозерцев предупредил регоператоров, чтобы те закупили необходимую технику, иначе с ними будут расторгать договор.