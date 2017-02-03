03 февраля 2017, 18:26Общество Пензенской области исполняется 78 лет 4 февраля 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Пензенская область.

Пенза, возникшая как крепость на границе Русского государства и Дикого поля, пережила немало административных делений. Эта земля была губернией, потом стала округом, затем краем в составе Куйбышевской и Тамбовской областей. И лишь 4 февраля историческая справедливость была восстановлена - Пенза вновь стала региональным центром в уже привычных всем границах.

«Например, из Саратовской области передали Тамалинский, Бековский, Сердобский районы. А из Куйбышевской области передали Никольский, Кузнецкий районы, и они стали частью Пензенской области», - рассказала заведующая культурно-образовательным отделом Пензенского государственного краеведческого музея Татьяна Черникова.

В 1939-ом в состав Пензенской области вошли 38 районов. Их могло быть и больше, депутат Верховного Совета СССР и наш земляк Александр Баталин, ратовавший за воссоздание области, просил, чтобы региону отдали и Сызрань, тогда у территории появился бы еще один промышленный центр. Не дали.

«Во-первых, нужно было экономически и политически доказать, что создание Пензенской области необходимо. Провели огромную работу с населением, предприятиями. Люди собирались и составляли коллективные письма. Он собрал эти письма от известных людей края, от коллективов и передал их в комиссию при верховном совете», - рассказала Татьяна Черникова.

В привычное всем здание на площади Ленина руководство региона перебралось в конце 50-х годов. А до этого в течение почти двух десятков лет оно располагалось в другом месте. Дом с колоннами на улице Садовой, ныне Лермонтова, был центром политической и хозяйственной жизни края.

Здание мединститута ПГУ по праву можно считать свидетелем истории. Начиная с 1939 года по его ступеням поднимались люди самых разных должностей. Здесь располагался обком партии. И, по сути, вновь созданной областью руководили именно из его стен.

После создания области жизнь на пензенской земле забурлила. По словам краеведа Владимира Первушкина, резко активизировалось жилищное строительство, росло население. В 1941 году подписан приказ о создании первого высшего учебного заведения в Пензе - педагогического института.

Как ни странно, развитию экономики Пензенской области способствовала война.

«Не было промышленных предприятий, но во время войны сюда было эвакуировано 52 предприятия, и Пенза стала промышленной. В 1939 году была открыта собственная пензенская железная дорога. Правда, просуществовала до 1942-го, но она была!» - рассказал доктор исторических наук Владимир Первушкин.

За 78 лет Пензенская область прошла большой и сложный путь. Уже в 1967 году она была удостоена ордена Ленина за достигнутые успехи в развитии промышленности, сельском хозяйстве и культурном строительстве.

4 февраля пензенцы отмечают День образования Пензенской области. И 78 лет для региона - далеко не пенсионный возраст.

Общество

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