Пензенской больнице №6 выделят 100 млн рублей

Коллектив шестой городской клинической больницы имени Захарьина сегодня - это 1200 человек. Когда ее открывали, столько же здесь было коек. Теперь ежегодно в стационаре этого медицинского учреждения оказывают помощь 35 тысячам пензенцев. Ирина Мельникова работает в лаборатории. Сегодня она - одна из тех, кто получил официальную благодарность от медицинского сообщества за многолетний труд.



В ближайшее время городскую клиническую больницу №6 ждут серьезные перемены. В ней планируется открыть городской сердечно-сосудистый центр. Ожидается, что он начнет работать с начала 2019 года. Центр будет оборудован рентгеноперационной и магнитно-резонансным томографом с сосудистым режимом. Все это поможет быстрее предпринять необходимые меры при инфаркте или инсульте.



«Ведутся подготовительные работы, работа по изменению маршрутизации, ведется работа по использованию федеральной целевой программы и их материальных ресурсов для этого», - сказал главный врач клинической больницы №6 им Г. А. Захарьина Дмитрий Зиновьев.



С 40-летием сотрудников одного из крупнейших медицинских учреждений области поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он рассказал о дополнительных средствах, которые выделят больнице из областного бюджета.

«Я подумал, какой подарок преподнести больнице. Я знаю, что больница нуждается в ремонте отделений, приобретении оборудования. К тому, что мы планировали на 2019 год - плюс 100 миллионов рублей на решение проблем, развитие системы здравоохранения в больнице имени Захарьина», - сообщил он.



Сейчас в городской больнице имени Захарьина оказывают помощь пациентам по 15 медицинским профилям. Будущий кардиоцентр будет вторым на областном уровне и единственным городским.