Пензенского заключенного наказали за экстремизм в Сети

Выяснилось, что мужчина, находясь в колонии, с помощью мобильного телефона выходил в интернет. На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» он размещал аудиозаписи и фотографии, которые находятся в федеральном списке экстремистских материалов.

На суде мужчина раскаялся, вину свою признал. В результате заключенному назначили два штрафа – в 2000 и 1500 рублей.

Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, пишет ИА «Пенза-Пресс».