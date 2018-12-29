Пензенского заключенного наказали за экстремизм в Сети

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29 декабря 2018, 13:02Криминал
Октябрьский районный суд Пензы признал заключенного виновным в массовом распространении экстремистских материалов и пропаганде нацистской атрибутики.
Выяснилось, что мужчина, находясь в колонии, с помощью мобильного телефона выходил в интернет. На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» он размещал аудиозаписи и фотографии, которые находятся в федеральном списке экстремистских материалов.
На суде мужчина раскаялся, вину свою признал. В результате заключенному назначили два штрафа – в 2000 и 1500 рублей.
Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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