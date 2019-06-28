28 июня 2019, 16:38Общество

Пензенского ягуара накормили мясным тортом. ВИДЕО

В пензенском зоопарке 27 июня отметили день рождения ягуара Азара. Ему исполнилось три года.

В честь праздника хищника решили накормить мясным тортом-мороженым. Его подали в картонной коробке с большим бантом.

«Подарки он оценил: торт съел с аппетитом, а коробку исследовал, расплющил и порвал», - рассказали работники зоопарка в группе соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что поздравить ягуара пришли много посетителей, они фотографировались с именинником и наблюдали за показательным кормлением, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/zoo_pnz

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