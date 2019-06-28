Пензенского ягуара накормили мясным тортом. ВИДЕО

В пензенском зоопарке 27 июня отметили день рождения ягуара Азара. Ему исполнилось три года.

В честь праздника хищника решили накормить мясным тортом-мороженым. Его подали в картонной коробке с большим бантом.

«Подарки он оценил: торт съел с аппетитом, а коробку исследовал, расплющил и порвал», - рассказали работники зоопарка в группе соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что поздравить ягуара пришли много посетителей, они фотографировались с именинником и наблюдали за показательным кормлением, пишет ИА «Пенза-Пресс».