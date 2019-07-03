Пензенского врача подозревают в причинении смерти по неосторожности

«В Пензе плановый медицинский осмотр привел к смерти женщины». В этом уверены ее родственники. В результате неудачного обследования желудка и 12-перстной кишки ей повредили пищевод и с травмой отправили домой. Диагноз поставили уже поздно. Операция не помогла. Женщина скончалась. Делом уже занимается суд Октябрьского района. Правда, пока ситуация вызывает множество вопросов у семьи погибшей.

Обычный плановый медосмотр для одной из пациенток городской поликлиники №14, возможно, стал причиной ее смерти. Жительница Пензы Косолапова Наталья Дмитриевна пострадала от рук врача-эндоскописта. В этом не сомневаются родные погибшей.



Отсчет до дня трагедии пошел с 14 февраля 2018 года. Именно в этот день Наталья Косолапова попадает на прием к специалисту поликлиники на процедуру ФГДС [фиброгастродуоденоскопия], это вид гастроскопии, а уже через два месяца, 17 апреля, женщина умерла.

По словам ее супруга, у Натальи был гастрит и язва 12-перстной кишки, поэтому она регулярно проходила обследование. Правда, в другой больнице, в которой работала. Сменить лечебное учреждение пришлось после выхода на пенсию. 14 февраля 2018 года она впервые пошла на прием в поликлинику №14. Однако врач, который должен был провести процедуру ФГДС, не смог этого сделать.

«Она мне позвонила первый раз на работу и сказала: «Сергей, мне пытались сделать процедуру, но ничего не получилось, три раза пробовали, третий раз - с лидокаином, но безуспешно, я еле-еле домой иду», - рассказал муж погибшей Сергей Косолапов.

Правда, кое-что у врача все-таки получилось - нарушить первую заповедь Гиппократа - «Не навреди». Своими попытками сделать процедуру ФГДС, проще говоря, - ввести пациентке через горло специальную трубку, врач повредил ей пищевод. Это подтверждают результаты исследования, сделанные после проведения оперативного вмешательства 15 февраля, на следующий день после неудавшейся процедуры.

«Между причинением повреждения пищевода и наступлением неблагоприятного исхода заболевания у Косолаповой Н. Д. имеется причинно-следственная связь. Повреждение пищевода привело к развитию угрожающего для жизни состояния - гнойного медиастинита, вызвавшего расстройство жизненно важных функций организма», - заключили специалисты.

«Неблагоприятного исхода», как написано в документе, можно было избежать, если бы патологию обнаружили вовремя. По словам Сергея Косолапова, первые симптомы у его супруги проявились сразу - голос хрипел, а шея опухла. Вызвали «скорую» помощь, однако медики не помогли.

«Даже температуру не померили, только укол сделали. Она им сказала, что была на ФГДС, что три попытки было, что ничего не получилось, что третий раз с заморозкой, на что фельдшер ответила, что действие лидокаина пройдет, что они сделали ей укол, поэтому надо поспать и станет легче», - сказал Сергей Косолапов.

Но легче не стало. После пары часов сна Наталья почувствовала себя еще хуже. Снова вызвали «скорую». Женщину увезли в городскую больницу №6, но специалист ее осмотрел только на утро следующего дня.

«Вызвали торакального хирурга, он назначил анализы, рентген и компьютерную томографию, в результате чего установили точно, в каком месте перфорирован пищевод. Ее перевели в больницу имени Бурденко. Там сразу сделали операцию и маму поместили в реанимационное отделение, но, как я понимаю, уже пошел гнойный процесс и как врачи ни старались, спасти не смогли», - рассказал сын погибшей Александр Косолапов.

Уже больше года Сергей Косолапов и их с Натальей сын Александр пытаются добиться правосудия. Ведь виновный так и не наказан. Сразу после похорон они подали заявление в полицию. Уголовное дело возбудили только через четыре месяца по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Еще семь месяцев длилось предварительное следствие. По мнению адвоката Косолаповых, расследование слишком затянулось и не обошлось без нарушений со стороны правоохранительных органов. Например, осмотр места происшествия провели только спустя более полугода со дня смерти потерпевшей.

«У нас есть статья №176, там четко указано, что осмотр места происшествия должен был проведен сразу после возбуждения уголовного дела, но можно было и до, - чтобы закрепить следы, вещественные доказательства, изъять их и провести экспертизу. В нашем деле этого ничего не было сделано», - сказала адвокат адвокатской палаты Пензенской области Анна Идрисова.

Сейчас уголовное дело рассматривает Октябрьский районный суд Пензы. Несмотря на то, что все экспертизы проведены и причина смерти установлена, назначили дополнительную. Насколько затянутся судебные разбирательства и когда будет наказан виновный, неизвестно. Тем временем, по словам родственников погибшей, врач-эндоскопист так и продолжает принимать пациентов. Региональный минздрав пока не дает комментарии по этому поводу.