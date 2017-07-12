Пензенского таксиста-нарушителя могут лишить прав на полгода

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12 июля 2017, 15:01Общество
Водителя такси, гоняющего по встречке в Пензе, привлекут к ответственности.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, нарушителя нашли в тот же день, когда был опубликован видеоролик с его участием.
На водителя «Шкоды», мужчину 1959 года рождения, составили протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф в 5 000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
Материалы дела направили в мировой суд Ленинского района, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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