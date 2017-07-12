12 июля 2017, 15:01Общество Пензенского таксиста-нарушителя могут лишить прав на полгода Водителя такси, гоняющего по встречке в Пензе, привлекут к ответственности.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, нарушителя нашли в тот же день, когда был опубликован видеоролик с его участием.

На водителя «Шкоды», мужчину 1959 года рождения, составили протокол об административном правонарушении. Теперь ему грозит штраф в 5 000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Материалы дела направили в мировой суд Ленинского района, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 43

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: скриншот https://vk.com/avtohampenza