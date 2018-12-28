Пензенского ребенка эвакуируют из Ирака

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28 декабря 2018, 10:32Общество
30 декабря из Ирака на Родину вернут 30 детей, в том числе – в Пензу.
Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«На одном из подмосковных аэродромов приземлится самолет с 30 мальчиками и девочками на борту. Три ребенка - из Чечни, по одному - из Москвы и Пензы, а 24 — из Дагестана», — написал он в своем Telegram-канале.
Рамзан Кадыров отметил, что возвращение детей домой – это результат большого труда. Он поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, а также уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анну Кузнецову.
На сегодняшний день больше двух тысяч российских женщин и детей ждут возвращения на Родину. В Ирак их привезли мужья и отцы, которые попали под влияние террористических организаций, пишет портал etokavkaz.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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