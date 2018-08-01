Пензенского подростка поймали за кражу презервативов

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01 августа 2018, 15:04Криминал
В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту кражи из аптеки.
По данным полицейских, в аптеку ночью проник неизвестный. Он залез в помещение через окно, разбив стекло. Оттуда злоумышленник забрал четыре упаковки презервативов, четыре упаковки лейкопластыря и ящик с деньгами, в котором было 3400 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось найти подозреваемого в краже, им оказался несовершеннолетний парень. В содеянном подросток признался, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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