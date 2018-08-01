01 августа 2018, 15:04Криминал

Пензенского подростка поймали за кражу презервативов

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту кражи из аптеки.

По данным полицейских, в аптеку ночью проник неизвестный. Он залез в помещение через окно, разбив стекло. Оттуда злоумышленник забрал четыре упаковки презервативов, четыре упаковки лейкопластыря и ящик с деньгами, в котором было 3400 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось найти подозреваемого в краже, им оказался несовершеннолетний парень. В содеянном подросток признался, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
просмотров 69
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ