Пензенского подростка поймали за кражу презервативов

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту кражи из аптеки.

По данным полицейских, в аптеку ночью проник неизвестный. Он залез в помещение через окно, разбив стекло. Оттуда злоумышленник забрал четыре упаковки презервативов, четыре упаковки лейкопластыря и ящик с деньгами, в котором было 3400 рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось найти подозреваемого в краже, им оказался несовершеннолетний парень. В содеянном подросток признался, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».