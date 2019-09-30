30 сентября 2019, 16:36Криминал

Пензенского наркомана осудили за создание притона

43-летний житель Пензы получил срок за создание наркопритона.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина употреблял наркотики и умел изготавливать их. С октября по декабрь 2018 года он несколько раз предоставлял свою квартиру для совместного употребления запрещенный веществ и отдыха в опьянении.

Во время следствия выяснилось, что мужчина ранее был судим. Пензенцу назначили полтора года лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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