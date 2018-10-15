Пензенского инспектора уволили за внеплановую проверку бизнесмена

В Пензенской области в офис индивидуального предпринимателя пришли с внеплановой проверкой. Как оказалось, это было сделано безо всяких оснований.

На это обратили внимание в прокуратуре региона. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сотрудника Государственной инспекции труда завели дело об административном правонарушении. Проверку бизнесмена прекратили, а инспектора уволили.

Руководителю госинспекции прокуратура внесла представление, чтобы подобная ситуация не повторилась в дальнейшем.

Напомним, развитию малого и среднего бизнеса в регионе уделяется особое внимание. Только в Пензе за девять месяцев 2018 года появилось 3448 новых организаций., пишет ИА «Пенза-Пресс».