31 января 2017, 16:02Спорт

Пензенского хоккеиста вызвали в сборную России

Пензенского хоккеиста Петра Кочеткова вызвали в сборную Россию (U-18).

По данным областного минспорта, спортсмен является воспитанником Училища олимпийского резерва Пензенской области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Петр Кочетков примет участие сборах на базе национальной команды в Новогорске.

«После чего у него появится возможность принять участие в международном турнире «Пяти наций», который пройдет в Швеции с 7 по 13 февраля», - пояснили в ведомстве.

Спорт
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