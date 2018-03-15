15 марта 2018, 16:38Криминал

Пензенского экс-полицейского осудили за оружие

В Пензе осудили бывшего полицейского, который неоднократно похищал огнестрельное оружие, пользуясь своим служебным положением. Оперативное сопровождение уголовного дела проводили сотрудники регионального УФСБ России.

Следствием установлено, что инспектор группы лицензионно-разрешительной работы отдела полиции №1 города решил похитить двуствольное охотничье ружье, которое пензенец сдал после истечения срока разрешения на него.

«С целью придания видимости законности своим действиям инспектор внес в лицензию на приобретение оружия, которую выдали на имя подысканного покупателя, сведения о продаже данного оружия ему», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Затем на основании лицензии было оформлено разрешение на хранение и ношение на имя покупателя. Сделал это сотрудник полиции Городищенского района, который был знаком со злоумышленником, но не подозревал о его преступном умысле. Он же и передал ружье новому владельцу, а инспектору – 9000 рублей за него.

Подобным образом с декабря 2014 года по февраль 2016 года инспектор похитил еще три ружья и пневматический пистолет.

Суд назначил мужчине наказание – три года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: https://pixabay.com/ru/%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8-1181648/

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