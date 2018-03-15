Пензенского экс-полицейского осудили за оружие

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15 марта 2018, 16:38Криминал
В Пензе осудили бывшего полицейского, который неоднократно похищал огнестрельное оружие, пользуясь своим служебным положением. Оперативное сопровождение уголовного дела проводили сотрудники регионального УФСБ России.
Следствием установлено, что инспектор группы лицензионно-разрешительной работы отдела полиции №1 города решил похитить двуствольное охотничье ружье, которое пензенец сдал после истечения срока разрешения на него.
«С целью придания видимости законности своим действиям инспектор внес в лицензию на приобретение оружия, которую выдали на имя подысканного покупателя, сведения о продаже данного оружия ему», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.
Затем на основании лицензии было оформлено разрешение на хранение и ношение на имя покупателя. Сделал это сотрудник полиции Городищенского района, который был знаком со злоумышленником, но не подозревал о его преступном умысле. Он же и передал ружье новому владельцу, а инспектору – 9000 рублей за него.
Подобным образом с декабря 2014 года по февраль 2016 года инспектор похитил еще три ружья и пневматический пистолет.
Суд назначил мужчине наказание – три года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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