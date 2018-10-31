Пензенского экс-полицейского осудили за наркотики

Установлено, что полицейский через знакомого заказал в интернете наркотики для личного пользования. Мужчина перевел деньги неизвестному, а тот сообщил ему месторасположение тайника. Сотрудник УМВД нашел запрещенное вещество и хранил его у себя. Вскоре его задержали.

На суде мужчина просил рассматривать его дело в особом порядке. В своем поступке он раскаялся, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

В результате полицейского уволили. Ему дали три с половиной года условно, а также назначили штраф – 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».