Пензенского экс-полицейского осудили за наркотики

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31 октября 2018, 16:38Криминал
В Первомайском районном суде Пензы вынесли приговор вывшему сотруднику правоохранительных органов.
Установлено, что полицейский через знакомого заказал в интернете наркотики для личного пользования. Мужчина перевел деньги неизвестному, а тот сообщил ему месторасположение тайника. Сотрудник УМВД нашел запрещенное вещество и хранил его у себя. Вскоре его задержали.
На суде мужчина просил рассматривать его дело в особом порядке. В своем поступке он раскаялся, сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
В результате полицейского уволили. Ему дали три с половиной года условно, а также назначили штраф – 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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