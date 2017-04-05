Пензенского бизнесмена наказали за пищевую добавку, похожую на водку

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05 апреля 2017, 16:04Криминал
Пензенского предпринимателя наказали за продажу пищевых добавок, имитирующих высокоградусные напитки.
Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в ходе проверки было установлено, что на складе продовольственных и непродовольственных товаров хранилась спиртосодержащая 40-процентная пищевая добавка - 12 600 бутылок.
Согласно заключению эксперта, пищевая добавка не соответствует требованиям технического регламента «Пищевая продукция в части ее маркировки»: по способу нанесения даты изготовления, неполноте данных при указании места нахождения изготовителя, по несоответствию содержимого продукции заявленному наименованию, не было также сведений о предназначении товара. Кроме того, этикетки на бутылки были похожи на маркировку водки.
Предпринимателя в суде признали виновным и назначали штраф – 30 тыс. руб., сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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