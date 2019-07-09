Пензенское управление Госжилстройтехинспекции признали одним из лучших

Минстрой России опубликовал итоги федерального рейтинга органов государственного жилищного надзора за первый квартал 2019 года.

Согласно документу, первое место в рейтинге заняло управление Госжилстройтехинспекции (ГЖИ) Пензенской области, набрало 156 баллов. Такую же оценку получили ГЖИ Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Амурской, Тюменской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Москвы и др., сообщает пресс-центр облправительства.

В частности, эксперты оценивали исполнение выданных предписаний, публичность, информационную открытость органов власти, наличие и функционирование «горячей линии» и официального сайта инспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».