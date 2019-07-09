Пензенское управление Госжилстройтехинспекции признали одним из лучших

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09 июля 2019, 12:03Бизнесновости
Минстрой России опубликовал итоги федерального рейтинга органов государственного жилищного надзора за первый квартал 2019 года.
Согласно документу, первое место в рейтинге заняло управление Госжилстройтехинспекции (ГЖИ) Пензенской области, набрало 156 баллов. Такую же оценку получили ГЖИ Калининградской, Кемеровской, Нижегородской, Амурской, Тюменской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Москвы и др., сообщает пресс-центр облправительства.
В частности, эксперты оценивали исполнение выданных предписаний, публичность, информационную открытость органов власти, наличие и функционирование «горячей линии» и официального сайта инспекции, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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